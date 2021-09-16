Menemenspor eksiklerini tamamladı

İZMİR, (DHA)

TFF 1'inci Lig'in ilk 3 haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olan Menemenspor transfer döneminin son gününde imza şov yaptı. Sarı-lacivertliler Bandırmaspor'dan golcü futbolcu Pote, en son Giresunspor forması giyen orta saha Muhammed Himmet ile Balıkesirspor'da oynayan stoper Oğuzhan Çapar'la sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Cenk Laleci çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Transfer sezonu boyunca aldıkları tüm oyuncuların takıma maksimum katkı koyacağını ifade eden Laleci, "Eksiklerimizi kapattık. Son Ümraniyespor maçında mutlaka bazı bölgelere oyuncu almamız gerektiğini anladık. Nihayet gereken hamleleri yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık söz sırası teknik ekip ve futbolculara geldi. Bu hafta Adanaspor deplasmanında gereğini yapıp evimize mutlu döneceğiz" ifadelerini kullandı.