Menemenspor devredildi

Ekmas Group ile Menemenspor A.Ş. arasındaki görüşmeler dün sonuçlanıp resmi devir işlemleri tamamlandı. Menemenspor Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi ismini alan kulüp, yeni sezonda ligde Menemen Futbol Kulübü olarak mücadele edecek. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir lansman yapılacağı bildirildi.

Menemen Futbol Kulübü başkanlığına, Ekmas Group şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Bahri Ekmekçioğlu getirildi. Yeni adıyla Menemen FK, çok kısa bir süre içerisinde idari ve teknik yapılanmasını tamamlayacak ve şirketin başına bir CEO atanacak. CEO, A Takım başta olmak üzere tüm akademi, futbol okulları, transfer , teknik kadro seçimi, sponsorluklar ve bütçeden tek sorumlu olacak. Menemen Spor Kulübü Derneği de resmi kimliğini aynı isimle taşımaya devam edecek. Taraflar arasında imzalanan protokol uyarınca kulübün sarı-lacivert renkleri değişmeyecek, armasının da ana hatları korunacak. Takım, maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamaya devam edecek.

DHA