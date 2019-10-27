Menemenspor çıkışını sürdürdü

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı kendi stadında konuk olduğu maçta 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor büyük coşku yaşadı. Menemen İlçe Stadı'nda güçlü rakibini ikinci yarıda Ercan ve Tayfun'un golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 3 haftada hanesine 7 puan yazdırıp çıkışını sürdürdü. Bu periyotta Adana Demirspor'u 1-0 yenip BŞB Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler 2-0'lık Altay galibiyetiyle son 3 maçta rakiplerine kalesini kapattı.

Teknik direktör Cenk Laleci çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Takımın 3 puana inandığını ifade eden genç teknik adam, "Kendi stadımızda deplasman maçına çıktık. Ancak sahayı çok iyi tanıyoruz ve taraftarımız da bize desteğini verdi. Önemli bir galibiyet elde ettik. İnandık ve başardık. Ayrıca çok çalıştık. Çizgimizi bozmayacağız, daha çok mücadele ederek 1. Lig'de iyi işlere imza atacağız" dedi.

Menemenspor gelecek hafta evinde Ümraniyespor'la oynayacak.