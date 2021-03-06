Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, aldıkları bir puana sevindiklerini söyledi.

Maçta çok sayıda gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini anlatan Yazıcı, "Bir puan bizim için iyi bir skor ancak oynanan oyuna baktıktan sonra buna üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü çok gol pozisyonuna girdik. Bilhassa ikinci yarıda Ümit Karan hocanın yaptığı değişiklikler, oyuna giren futbolcuların azmi, hırsı maçı kazandırabilirdi. Ancak gol yollarında etkili olamadık. Bir puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Ankaraspor’un da iyi oynadığını vurgulayarak, "Rakibimiz golü attıktan sonra kapandı. 1-0’lık skoru korumak istediler. Onların da 3 puana ihtiyaçları vardı. Bir türlü kapalı defanslarını çözemedik. Ancak yapılan değişikliklerle uzatmalarda golü bulmuş olduk. Bizim için her puan çok kıymetli. Çok sayıda sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Yedi eksikle buraya geldik. Ona rağmen iyi oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemleri karar verirken ’cesur’ olmamakla eleştiren Recep Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemi eleştirmek haddimiz değil tabii ki ama 65. dakikada Ömer’in şutu 1 metre içeriden çıktı. Bu liglerde VAR sistemi olmadığı için yan hakemin de gözünden kaçırdı. Pozisyonunun devamında Alhassan’a yapılan hareket net penaltı. Niçin hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek isterim."