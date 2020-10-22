Menemenspor - Bursaspor maç sonucu: 2-1

TFF 1’inci Lig’de ilk 5 maçını kazanamayıp düşme hattına giren Menemenspor evinde Bursaspor’u geriye düştüğü maçta yenerek ilk galibiyetini elde etti. Konuk yeşil-beyazlılar 11’inci dakikada Burak Kapacak’ın golüyle perdeyi açarken, ev sahibi sarı-lacivertliler 23’üncü dakikada Sikiru ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın 89’uncu dakikasında sahne alan Tidjani, Menemenspor’u galibiyete taşıyan isim oldu. İzmir ekibi su sonuçla puanını 5 yaptı ve ateş hattından çıktı. Bursaspor ise 7 puanda kalarak üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

11’inci dakikada Bursaspor öne geçti. Burak Altıparmak’ın uzun pasında Yusuf’tan sıyrılan Burak Kapacak düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

23’üncü dakikada Menemenspor skoru eşitledi. Ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, Aykut’tu çalımlayıp pasını Sikiru’ya verdi. Sikiru’nun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

41’inci dakikada Menemenspor mutlak golü kaçırdı. Sikiru’nun pasında Rasheed kaleci çalımlayıp şutunu çekti, top boş kale yerine yan direğe takıldı. Dönen topu bu kez Sikiru tamamladı, Ancak meşin yuvarlak bu kez de üst direğe çarparak üstten auta çıktı.

50’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken topa Burak Kapacak gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

57’nci dakikada penaltı noktası üzerinde topu iyi kontrol eden Sikiru bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak Menemenspor net fırsattan yararlanamadı.

76’ncı dakikada Bekir ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Bursaspor kalecisi Deniz topu kontrol etti.

89’uncu dakikada Menemenspor öne geçti. Savunmadan topu kapan Ömer sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ömer’in yerden pasında Tidjani meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Menemenspor'un oldu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Murat Altan (xx)

MENEMENSPOR: Selmani (xxx) – Yusuf (x) (Dk. 55 Rıdvan xx), Ömer (xxx), Domgjonas (xx), Emre (xxx), Alhassah (xx) (Dk. 61 Bekir x), Tayfun (xx), Taşkın (xxx), Şeref (xx) (Dk. 80 Tidjani xx), Sikiru (xxx) (Dk. 80 Kubilay), Rasheed (xxx)

BURSASPOR: Deniz (x) – İsmail (xx), Cüneyt (x) (Dk, 90+3 Eren), Aykut (x), Onur (xx), Emirhan (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 85 Tuğbey), Recep (x) (Dk. 46 Batuhan x), Ramazan (x) (Dk. 56 Özer x), Burak Kapacak (xx), Ali (x)

GOLLER: Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 23 Sikiru, Dk. 89 Tidjani (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Emirhan (Bursaspor), Rasheed, Bekir (Menemenspor)