Menemenspor - Bursaspor maç sonucu: 2 - 1

Menemnespor, ligin 16. hafta maçında zirve takipçilerinden Bursaspor’u sahasında 2-1 mağlup etti. Mustafa Çeçenoğlu ve Ali Özgen'in golleriyle kazanan ev sahibi takım puanını 28 yaptı ve 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bursaspor ise 24 puan ile 7.sırada kaldı.





Maçtan dakikalar

29. dakikada Seleznyov’un ceza sahası içinden vurduğu şutta Selmani topu kurtardı.

36. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Seleznyov, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

43. dakikada Taşkın’ın ceza sahası sol çaprazından vurduğu şutunu Çağlar güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası dışından Taşkın’ın kullandığı serbest vuruşta Çağlar, topu oyun alanına tokatladı. Pozisyonun devamında Ercan’ın şutunda top auta çıktı.

66. dakikada gelişen Menemenspor atağında ceza sahası içinden dönen topu kontrol eden Mustafa Çeçenoğlu, yarım vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

75. dakikada gelişen Menemenspor atağında savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 2-1





Stat: Menemen Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Uygar Bebek xx, Murat Temel xx

Menemenspor: Selmani xx, Alberk Koç xx, Canberk Aydın xx, Ercan Coşkun xx,Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xxx (Diakite dk. 90+4 ?), Mehmet Boztepe x (Murat Elkatmış dk. 66 xx), Murat Erdemir xx, Tayfun Aydoğan xx (Muhammed Ali dk. 83 ?), Ali Keten xx, Ali Özgün xxx

Yedekler : Amir Güren, Ibrahim Sangare, Onoka, Sikiru Olatunbosun, Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cüneyit Köz x, Burak Kabacak xx, Latovlevici x (Onur Atasayar dk. 56 xx), Diarra xx, Özer Hurmacı x, Shehu xx, Selçuk Şahin xx, Igor x (Ali Akman dk. 78 xx), Burak Altıparmak x (Recep Aydın dk. 86 ?), Seleznyov xxx

Yedekler : Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Musa Araz

Teknik Direktör : İbrahim Üzülmez

Goller: Seleznyov (dk. 36) (Bursaspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 66), Ali Özgün (dk. 75) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Murat Elkatmış (Menemenspor), Özer Hurmacı (Bursaspor)

İZMİR (İHA)