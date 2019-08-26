''Menemenspor, bu ligin iyi takımı olacak''

TFF 1. Lig 2. hafta maçında konuk ettiği Hatayspor’a 4-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor’un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Söylenecek bir şey yok, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda bu ligin iyi bir takımı olacağız." dedi.

Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarım saat içinde başa baş bir mücadele olduğunu ama gördükleri kırmızı kartın ardından her şeyin değiştiğini söyledi.

Bundan sonraki maçlara en güzel şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Yanlış ve talihsiz bir kart gördük ve oyun dengemiz tamamen bozuldu. Zaten lige yeni çıktık, kadromuz belli. Eksik kalınca da oyun dengemiz bozuldu. Karşımızda güçlü bir rakip vardı, geçen yıl final oynamış, Süper Lig’in kapısından dönmüş Hatayspor. Kutluyorum. Söylenecek bir şey yok, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda bu ligin iyi bir takımı olacağız. Mutlaka eksiklerimiz var. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız ve önümüze bakacağız."