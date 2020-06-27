Menemenspor - Boluspor maç sonucu: 1 - 1

TFF 1.Lig'in 30.hafta maçında Ekol Göz Menemenspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla play-off yarışına ortak olmak isteyen Ekol Göz Menemenspor, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'a takıldı ve avantaj kaybetti

Ekol Göz Menemenspor puanını 39 yaparken 11.sırada kaldı. Boluspor ise 27 puanla 15.sırada kaldı





Maçtan dakikalar

TFF 1’inci Lig’de Play-Off yarışına ortak olmak isteyen Ekol Göz Menemenspor, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor’la berabere kalarak avantaj kaybetti: 1-1.

31'inci dakikada Mehmet Boztepe’nin soldan ortasında Samed Ali’yi aşan topla Tayfun arka direkte buluştu. Volesinde top üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada Mehmet Boztepe’nin pasıyla Sikiru soldan ceza sahasına girdi. Yerden ortasında Samed Ali topa dokunamadı.

64'üncü dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Samed Ali soldan ceza sahasına yöneldi. Çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

74'üncü dakikada Mustafa Durak’ın sağdan ortasında Kidric yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. İki takım da 1'er puana razı oldu.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani- Yusuf, Domgjonas, Ali Keten, Sikiru, Murat Erdemir (Dk. 72 Özkan), Tayfun (Dk. 83 Ercan), Taşkın, Mehmet Boztepe (Dk. 78 Rasheed), Murat Elkatmış, Samed Ali (Dk. 83 Rıdvan)

BOLUSPOR: Mosquera- İsmail, Seth, Hayrullah, Burak, Cumali, Melih (Dk. 51 Mutlu), Mustafa Eskihellaç, Arif (Dk. 67 Bilal Kısa), Mustafa Durak, Kidric

GOLLER: Dk. 64 Samed Ali (Menemenspor) - Dk. 74 Kidric (Boluspor)

SARI KARTLAR: Domgjonas (Menemenspor) - Kidric, Mustafa Durak, Burak, İsmail (Boluspor)



