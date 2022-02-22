Menemenspor, beraberlikte lig lideri!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, 26. hafta karşılaşmasında dün akşam Eyüpspor’a konuk oldu. 23 dakikada Ba’nın golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 26 hafta sonunda puanını 29’a yükselterek 14. sırada yer aldı.

Beraberlikte lig lideri

Son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbolla ön plana çıkan Menemenspor, aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 maçın 9’undan beraberlikle ayrılırken, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Ligin 6 ve 7. haftasında da beraberlik elde eden Menemenspor, şu ana kadar ligde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor. Toplamda 11 beraberliği bulunan sarı-lacivertlileri, 9 beraberlikle Eyüpspor ve Samsunspor takip ediyor.

Menemenspor’un berabere kaldığı maçlar ise şöyle:

6. Hafta: Menemenspor 1-1 Eyüpspor

7. Hafta: Ankaragücü 2-2 Menemenspor

15. Hafta: Menemenspor 2-2 Keçiörengücü

16. Hafta: Tuzlaspor 1-1 Menemenspor

17. Hafta: Menemenspor 0-0 Denizlispor

19. Hafta: Menemenspor 0 -0 Bursaspor

20. Hafta: BB Erzurumspor 1-1 Menemenspor

21. Hafta: Menemenspor 1-1 Bandırmaspor

24. Hafta: Manisa FK 1-1 Menemenspor

25. Hafta: Menemenspor 1-1 Ankaragücü

26. Hafta: Eyüpspor 1-1 Menemenspor

İHA