Sarı-lacivertli formayla ligde 2 maçta 19 dakika şans bulup, kupada 3 müsabakada 183 dakikada görev yapan Barwuah, sergilediği performansla sınıfı geçemedi. 29 yaşındaki Gana asıllı İtalyan forvet, ülkesine geri döndü. Balotelli, ekim ayında Menemenspor'u ziyaret ederek kardeşiyle hasret gidermişti. Menemenspor, bu ay içinde devre arasında kadrosuna kattığı Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis'le de yalnız 1 maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı.

DHA