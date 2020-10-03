Menemenspor, Balıkesir deplasmanında ter dökecek

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçından 1 puanla ayrılan düşme hattındaki Menemenspor yarın Balıkesirspor deplasmanına çıkacak. Atatürk Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Sikiru maçta forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Taşkın Çalış görev verilmesi durumda forma giyebilecek. Teknik direktör Cenk Laleci, kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Laleci, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Balıkesirspor'u yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

MENEMENSPOR

Selmani - Yusuf, Furkan, Domgjonas, Rıdvan, Murat Erdemir, Mehmet, Tayfun, Oğuz, Tindjani, Rasheed

DHA