Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, evinde çıkacağı derbide düşme hattındaki Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 27'nci haftanın kapanış maçını Kadir Sağlam yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunuldu.

Ligde son 3 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Menemenspor 29 puanla 14'üncü sırada, son 7 maçını kaybeden Altınordu ise 22 puanla 18'inci basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Ba ile sakatlıkları süren Sabbah, Gomes ve Mete forma giyemeyecek. Altınordu'da ise sarı kart cezalısı Metehan dışında eksik yok.