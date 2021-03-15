Menemenspor alt sıralardan kurtulamadı

Son olarak 3 maç önce Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Beypiliç Boluspor'a evinde 3-0 yenilen Menemenspor, Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, önemli rakiplerinden Adanaspor'la da yenişemedi.

Bu sonuçla 26'ncı haftayı 28 puanla 14'üncü tamamlayan İzmir ekibinin düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kaldı. Teknik direktör Ümit Karan, takımının bir an önce maç kazanma alışkanlığı elde etmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzde 8 karşılaşma var. Hepsi birbirinden kritik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu sezonu kazasız atlatacağız" dedi.

Menemenspor bu hafta İzmir derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Altay'a konuk olacak.

DHA