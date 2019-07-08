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Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor dış transferde forvet Gambiyalı Alpha Jallow ve Fransız sağ kanat İbrahim Sangare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Temmuz 2019, Pazartesi 19:42
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Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor dış transferde forvet Gambiyalı Alpha Jallow ve Fransız sağ kanat İbrahim Sangare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Geçen sezon 1'inci Lig'de sadece 4 müsabakada Giresunspor formasını terleten Sangare, sezonun bitimiyle birlikte Karadeniz ekibiyle kontratını feshetmişti. Jallow ise Portekiz'de GD Alcochetense takımının kadrosunda yer alıyordu.

Menemenspor, dış transferde daha önce Sırp stoper Jasmin Trtovac ve Altındağ Belediyespor'dan genç sağ kanat Barış'ı kadrosuna katmıştı.

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