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Menemenspor Alihan'ı istiyor

Menemenspor Alihan'ı istiyor

25 Haziran 2019, Salı 12:07
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Menemenspor Alihan'ı istiyor

İZMİR, (DHA) -
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler camiayı endişelendirirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu transfer çalışmalarına hız verdi. Genç teknik adamın Ankaragücü ile yollarını ayıran stoper Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. Altay'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki futbolcuyla Sportif Direktör Cenk Laleci'nin görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte genel kurulun davalık olması nedeniyle futbolcuların belirsizlik ortamında Menemenspor'a olumlu yanıt vermedikleri belirtildi. 

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