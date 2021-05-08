TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Averajla liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor, Menemenspor maçıyla sezona nokta koyacak. GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor ile 67 puanı bulunan Mavi Şimşekler, ligde çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. Galibiyet serisini de 6 maça çıkaran Samet Aybaba'nın öğrencileri, son 11 maçta 22 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in son maçında Menemenspor’u yenerek 26 yıllık özlemini sonlandırmak istiyor. Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen ve 34 puanla 15. sırada bulunan Menemenspor ise sezonu galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

Menemenspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

9 Mayıs Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1 konferans yayın ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

En son 2003-2004’te 3 takım aynı puanda girdi

TFF 1. Lig’de play-off sisteminin uygulanmadığı ve ilk 3 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseldiği 2003-2004 sezonunda Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor son haftaya 65 puan ve averajla ilk 3 sırada girmişti. Son maçlardan sonra sıralama değişmemiş ve bu takımlar Süper Lig’e yükselmişti.

Kardemir Karabükspor’un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği 2009-2010’da son hafta öncesinde Karabük temsilcisini 61’er puanla izleyen Bucaspor ve Adanaspor’dan Bucaspor sezon bitiminde averajla Süper Lig’e çıkarken, Adanaspor da play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

2011-2012’de birer puanla farkla son haftaya ilk 3 sırada giren Akhisarspor, Elazığspor ve Çaykur Rizespor ’dan Akhisarspor ile Elazığspor Süper Lig’e çıkarken, Çaykur Rizespor play-off’ta yer aldı.

Samet Aybaba: Adana Demirspor’u şampiyon yapmak istiyoruz

TFF 1. Lig’in lideri Adana Demirspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, "İnşallah Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor’u şampiyon yapmak istiyoruz." dedi ve ekledi:

"Bu şampiyonluğu Adana’ya getirmek istiyoruz. Kolay değildi, her maç zordu. 10 hafta içinde bir kez berabere kaldık. İkinci beraberliği alsaydık belki bunları konuşmuyorduk. Her maçı final gibi gördüler. Son maçı daha da ciddiye alıyorlar. İstekleri, coşkuları o yönde. İnşallah Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor’u şampiyon yapmak istiyoruz. Gideceğiz, bütün mahalleleri dolaşacağız. Balkonlara, bahçelere el sallayarak bu mutluluğu paylaşacağız."

Murat Sancak: İnşallah şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana’ya getireceğiz

Kulüp Başkanı Murat Sancak, Balıkesirspor maçını kazanarak Süper Lig’e bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Menemenspor maçına da hazır olduklarını belirten Sancak, "Teknik heyetiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle takımımız dört dörtlük hazır. Çok iyi bir takımımız var. Tabii futbol üç sonuçlu maç. Diğer iki sonucu düşünmek bile istemiyoruz. Menemenspor maçında sahaya çıkacağız, paşalar gibi futbolumuzu oynayacağız. Rakiplerimizin sonucuna bakmaksızın mücadelemizi vereceğiz. İnşallah şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana’ya getireceğiz." diye konuştu.

Ümit Karan: Skor ne olursa olsun çıkıp mücadele edeceğiz

Menemenspor’un teknik direktörü Karan, konuk edecekleri Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Biz de bir mücadele verdik. Düşen takımlar Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor’a ’geçmiş olsun’ demek istiyorum. Onlar inşallah bu lige dönerler. Küme düşmemeye oynamak yukarıya oynamaktan daha zor. Çünkü telafisi yok. Üst sıralar için play-off’tan da olsan şampiyon olma ihtimali var. Bu bir yarış. Biz hedefimize ulaştık. Bundan sonra Adana Demirspor hedefe ulaşmak isteyecek, bizi yenmek isteyecektir. Bizim de sahaya çıkacağımız oyuncular burada. Futbolcuya ’çıkıp oynama’ diyemezsin, zaten öyle bir oyuncum da yok. Skor ne olursa olsun çıkıp mücadele edeceğiz."