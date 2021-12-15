Menemenspor: 0 - Denizlispor: 0

17. dakikada orta alandan gelişen Denizlispor atağında ceza sahası yayı üzerinden kaleyi deneyen Darri’nin şutunda top defansa çarparak kaleye yönlendi, kaleci Batuhan topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor’da Alhassan’ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Sagat, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan atak yapan Denizlispor’da Mayi’nin ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Bekir’in pozisyonunda, kaleci Batuhan Şen uzanarak topu kornere çeldi.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Mayi’nin ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Özer, şutunu attı ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor’da Mazlum’un ortasına kale önünde kafayla dokunan İlyas’ın pozisyonunda kaleci Stachowiak çizgi üzerinde topun sahibi oldu.

İHA