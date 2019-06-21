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Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti

Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti

21 Haziran 2019, Cuma 11:36
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Menemen'de Taşkın kaldı, Okan gitti

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşme imzalarken, kadroda operasyon da başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler orta saha oyuncusu Taşkın Çalış'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. İzmir temsilcisi orta sahada görev yapan diğer futbolcusu Okan Baydemir'le ise vedalaşma kararı aldı. Ramazan Kurşunlu'nun Okan'ı kadroda düşünmediği ifade edildi. Menemen Belediyespor'la sözleşmesi sona eren stoper Veli'nin ise Samsunspor'la temasta olduğu iddia edildi.

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