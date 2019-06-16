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Menemen'de Laleci Serkan'la görüştü

Menemen'de Laleci Serkan'la görüştü

16 Haziran 2019, Pazar 12:39
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Menemen'de Laleci Serkan'la görüştü

İZMİR, (DHA) - 

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemen Belediyespor'da yönetim kurulu henüz oluşmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci yeni sezonun kadrosunu kurmak için oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Eski futbolculardan Göztepeli Samed Ali Kaya ve Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı takıma kazandırmaya çalışan Laleci'nin Altay'dan sol bek Serkan Sözmen'le de görüştüğü öğrenildi. Altay'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun da sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdiği bildirildi. Altay'da 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu geçen sezon 1. Lig'de 7 karşılaşmada forma giydi.

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