İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Menemenspor'da takımdan ayrılan Domgjonas forma giyemeyecek.

Son haftaya Giresunspor ve Samsunspor'la puan puana zirvede giren Adana Demirspor, İzmir deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 26 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek. Adana ekibi yenilmesi ya da berabere kalması durumunda rakipleri GZT Giresunspor veya Yılport Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜMİT KARAN'A VİRÜS ŞOKU

Menemenspor, Adana Demirspor'la oynayacağı rakip için şampiyonluk finali niteliğindeki son hafta maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Maç öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda koronavirüse rastlandı. PCR testleri pozitif sonuçlanan isimler 10 günlüğüne izolasyon altına alındı. Karan, yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.

DHA