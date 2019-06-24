Kulübün kurucusu Fikret Uzun, düzenlediği basın toplantısında mahkemeden başka bir davayla ilgili aldığı ceza yüzünden kulüp başkanlığı düşen Tahir Şahin'i eleştirdi.

Eski Belediye Başkanı Şahin'in 18 Aralık ve 25 Mayıs'ta yapılan kongrelerde usulsüzlük yaptığını ifade eden Uzun, "Tahir Şahin Menemen Belediyespor'da büyük işler başardı. Heykeli dikilecekken Aralık ve Mayıs ayları arasında yaptıklarıyla kulüpten acilen gitmesi gereken bir adam haline geldi. Ben gerçeklerin peşinden koşan bir adamım. 25 Mayıs'taki kongreden 20 saat önce kulübe 199 kişi usulsüz şekilde üye yapılmış. Anti demokratik uygulamalarla seçim yapıldı. Faaliyet raporu ve gelir gider hesap bilançosu olmadan kongre zaten yapılamaz. 25 Mayıs'taki genel kurul kendi kendini iptal etmiştir" dedi.

Tahir Şahin'in bütün hısım ve akrabalarını kulübe üye yaptığını belirten Fikret Uzun, "Menemen'deki insanları yok sayıp dışarıdan üye yapılması çok üzücü. Kendisi onursal başkan olarak göreve devam edeceğini açıkladı. Onursal başkan sıfatı yönetim kurulu kararıyla olmaz, genel kurul kararıyla olur. Dalkavuklukla ve iltifatla onursal başkan olunmaz" dedi.

Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreyle ilgili açtığı davada idari tedbir kararını kaldırmasını kendilerinin istediğini ifade eden Uzun, "Lisans ve tescil işlemleri için tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik. Bize hain dediler. Biz kulübümüzü engellemeyiz. Gerektiği noktada transferlerin yapılmasını istedik, bu süreçte transfer yapılmadı. Önce mevcut futbolcuların hakkını vereceksin, sonra takviye yaparsın. Menemen Belediyespor yönetimi güvenirliğini kaybetmiştir. Bu nedenle mahkemeden kayyum atamasını istiyoruz. Kayyumun da aramızdan çıkacak üye 3 arkadaşımız olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DENİZ KARAKURT: "TEDBİR KARARINI YİNE İSTEYECEĞİZ"

Fikret Uzun'un avukatı Deniz Karakurt, kulübün lisans ve tescil işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yönetime tedbirin yeniden konması itirazlarını yapacaklarını söyledi. 18 Aralık ve 25 Mayıs'taki genel kurulların iptali için dava açtıklarını belirten Karakurt, "Tedbir kararı yeniden konduğu takdirde kulübe kayyum atanmasını bekleyeceğiz. 25 Mayıs'taki genel kurul zaten hukuken yok hükmündedir. Seçimin iptal olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA