Menemen'de gözler mahkemede

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da gözler Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrildi. 25 Mayıs'ta gerçekleşen genel kurula mahkemenin tedbir kararı koydurduğunu ve başkan seçilen Tahir Şahin'in yetkilerinin geçersiz olduğunu belirten kulüp kurucusu Fikret Uzun, "Yarın mahkemenin kesin kararını bekliyoruz. Önceliğimiz kulübe usulsüz üye yapılan 199 kişinin üyeliğinin iptal olması. Ardından yönetime kayyum mu atanacak yoksa eski yönetim mi göreve devam edecek, göreceğiz. Yeniden bir genel kurul kararı alınacak. Biz de kongre kararının ardından demokratik ortamda yarışa gireriz" dedi.