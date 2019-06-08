İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'da takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan Suat Kaya'yla yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük için anlaşmaya varılan Abdullah Ercan, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ercan'ın imza törenine 25 Mayıs'taki olağanüstü kongrede başkan seçilmesine rağmen Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreyle ilgili tedbir kararıyla sarsılan eski belediye başkanı Tahir Şahin de katıldı.

Şahin, mahkeme tarafından atanacak kayyumun belirleyeceği yeni kongrede başkanlığa tekrar aday olacak. Sarı-lacivertlilerde kongreye kadar transfer çalışmalarının da süreceği öğrenildi. Futbolculuk yıllarında Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayıp A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan Abdullah Ercan, bir dönem Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 9 yıl Futbol Federasyonu'nda görev yapmıştı. Abdullah Ercan, son olarak Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı.

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