Menemen şampiyonluğa kilitlendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde lider giren Menemen Belediyespor, çarşamba günü evinde oynayacağı Etimesgut Belediyespor sınavına iddalı hazırlanırken, tüm camia kenetlendi. Taraftarlar 1 TL'den satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

Teknik direktör Suat Kaya tüm takımın 3 puana kilitlendiğini belirterek, "Hepimiz bu senenin önemini biliyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmaz, o yüzden dikkatli ve disiplinli olacağız. Etimesgut Belediyespor engelini taraftarımızın desteği ile aşarak, şampiyonluga bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.