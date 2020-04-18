Menemen nasıl yapılır, hazırlanır? Menemen kilo aldırır mı?

Menemen, çalışanların ve özellikle öğrencilerin bir numaralı pratik yemeğidir. İster mevsiminde taze sebzelerle isterseniz konserve olarak diğer mevsimlerde de hızlı şekilde hazırlayabilirsiniz. Severek yediğiniz menemenin besin değerlerini ve kaç kalori içerdiğini biliyor musunuz? Menemen hakkında bilmek isteyeceğiniz bütün bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Menemen malzemeleri nelerdir?

Menemenin ana malzemeleri; domates, yeşilbiber, isteğe göre kuru ya da yeşil soğan, kişi sayısına göre de yumurtadır. Damak tadınıza göre; tuz, karabiber, toz biber, kekik kullanabilirsiniz.

Bütün sebzeleri çok iyi yıkayınız. Domateslerin kabuklarını soyup, küp şeklinde doğrayınız. Biberleri ince ince kıyın. Soğanları da ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını döküp, önce soğanları kavurun. Hafif rengi dönünce, biberleri ekleyin. Biberler de yumuşayınca domatesleri ekleyin. Domateslerin yumuşamasını beklerken, bir kapta yumurtaları çırpın.

İsteğinize göre tuzu ve baharatları ekleyip, karıştırdıktan sonra çırptığınız yumurtaları tavaya yayın. Tavanın ağzını kapatıp, kısık ateşte yumurtaların pişmesini bekleyin. Yumurtalar da piştikten sonra menemeniniz hazırdır.

Menemenin besin değerleri

Menemenin içinde, domates, biber, soğan gibi sebzelerin yanı sıra yumurta da bulunduğundan besin değeri yüksektir. Protein ve lif oranı da yüksektir. Bu nedenle öğünlerde et hakkı yerine tüketebilirsiniz.

100 gram menemen; 3,4 gram karbonhidrat, 1,4 gram lif, 3,5 gram protein, 4,8 gram yağ, 78,7 mg kolesterol, 154.7 IU A vitamini, 49,2 mg C vitamini, 220,1 mg potasyum, 28,7 mg kalsiyum, 1 mg demir içeriyor.

100 gram menemen yediğinizde günlük protein ihtiyacınızın %7’sini, yağ ihtiyacınızın %7,4’ünü C vitamini ihtiyacınızın %82’sini karşılıyorsunuz. Ayrıca %26,2 oranında da kolesterol alıyorsunuz.

Menemenin içerdiği besin değerlerini göz önünde bulundurarak, günlük ihtiyacınız ölçüsünde tüketmeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca menemeni ekmekle birlikte tüketeceğiniz için menemenin içerdiği karbonhidrata ek olarak ekmekten de karbonhidrat alıyorsunuz. Diyet ve kilo kontrolünüzü dikkate alarak menemen yiyebilirsiniz.

Menemenin kalori değeri

100 gram menemen 71 kcal içeriyor. Bir porsiyon (250 gram) menemen ise 178 kcal içeriyor. Menemen, besin tablosundaki besinlerden %80 daha az kalori içeriyor. İçerdiği kalorinin de %60’ını yağdan alıyor. Bu nedenle diyet veya kilo kontrolü yapıyorsanız, menemende yağ oranını azaltmalısınız.

Yumurtalı menemen içerdiği protein, vitamin ve lif bakımından diyet yemeklerinde rahatlıkla tercih ediliyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, ekmek, tuz ve yağ oranıdır. Diyet veya kilo kontrolü yapıyorsanız, menemeni ekmeksiz ya da tam buğday ekmekli (iki dilim), çok az yağ ve tuz ekleyerek yemelisiniz.

Menemen kilo aldırır mı?

Menemen sebze ağırlık olduğu zaman kilo aldırmaz. Burada kullandığınız yağ ve yumurta önemlidir. Menemene ne kadar çok yağ ve yumurta eklerseniz, kalori oranı o kadar yükselecektir. Menemenin yanında yiyeceğiniz ekmek de kilo alımında etkili rol oynuyor.

Besinler ne kadar faydalı olursa olsun, günlük ihtiyacınız kadar yemeniz gerekiyor. Diğer besinlerden alacağınız karbonhidrat, protein ve kalorileri de hesaba katarak menemen porsiyonunuzu ayarlayabilirsiniz.