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Menemen Futbol Kulübü, son 10 maçta çöktü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle giren ve 5'inci haftada liderlik koltuğuna dahi oturan Menemen Futbol Kulübü, son 10 maçta adeta çöktü.

30 Kasım 2022, Çarşamba 19:14 Son Güncelleme:
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Menemen Futbol Kulübü, son 10 maçta çöktü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle giren, liderlik koltuğuna oturduktan sonra büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertliler 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilirken, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu periyotta büyük sürpriz yaparak Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenen İzmir ekibi Somaspor karşılaşmasını da 3-2 kazandı.

Menemen FK, Anagold 24Erzincanspor, Arnavutköy Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Bursaspor ve Afyonspor müsabakalarını kaybetti. İzmir temsilcisi, Düzcespor, Isparta 32 Spor ve Batman Petrolspor'la berabere kaldı. Toplam 21 puana ulaşan sarı-lacivertliler zirvenin çok uzağında kaldı, Play-Off potasının ise gerisine düştü. Menemen FK, bu hafta deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. (DHA)

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