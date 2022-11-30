Menemen Futbol Kulübü, son 10 maçta çöktü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle giren, liderlik koltuğuna oturduktan sonra büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertliler 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilirken, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu periyotta büyük sürpriz yaparak Şanlıurfaspor'u deplasmanda 4-3 yenen İzmir ekibi Somaspor karşılaşmasını da 3-2 kazandı.

Menemen FK, Anagold 24Erzincanspor, Arnavutköy Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Bursaspor ve Afyonspor müsabakalarını kaybetti. İzmir temsilcisi, Düzcespor, Isparta 32 Spor ve Batman Petrolspor'la berabere kaldı. Toplam 21 puana ulaşan sarı-lacivertliler zirvenin çok uzağında kaldı, Play-Off potasının ise gerisine düştü. Menemen FK, bu hafta deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. (DHA)