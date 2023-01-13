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Menemen Futbol Kulübü, iyi başlangıç peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalan Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak.

13 Ocak 2023, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
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Menemen Futbol Kulübü, iyi başlangıç peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son 7 maçında galibiyet alamayan ve alt sıralara gerileyen Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Efe Tanrıverdi yönetecek.

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, zorlu bir süreç yaşadıklarını ancak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Menemen FK 22 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Esenler Erokspor 33 puanla 2'nci basamakta. (DHA)

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