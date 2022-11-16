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Menemen Futbol Kulübü, gerileme döneminde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, 14'üncü hafta itibariyle 20 puanda kalıp 10'uncu sıraya kadar geriledi.

16 Kasım 2022, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
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Menemen Futbol Kulübü, gerileme döneminde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk 5 haftanın ardından hızla gerileme dönemine girdi. Ligin 5'inci haftasında liderlik koltuğuna oturan İzmir ekibi, son 8 maçta ise düşüşe geçti.

Bu periyotta sadece 2 galibiyet alabilen Menemen FK, önce zirveyi kaybetti. Ardından bir türlü çıkışa geçemeyen sarı-lacivertliler 14'üncü hafta itibariyle 20 puanda kalıp 10'uncu sıraya kadar geriledi.

Zirve ve Play-Off hattındaki rakipleriyle çok puan farkı olmasa da bir türlü skor istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler bu hafta deplasmanda Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. (DHA)

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