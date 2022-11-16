Menemen Futbol Kulübü, gerileme döneminde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk 5 haftanın ardından hızla gerileme dönemine girdi. Ligin 5'inci haftasında liderlik koltuğuna oturan İzmir ekibi, son 8 maçta ise düşüşe geçti.

Bu periyotta sadece 2 galibiyet alabilen Menemen FK, önce zirveyi kaybetti. Ardından bir türlü çıkışa geçemeyen sarı-lacivertliler 14'üncü hafta itibariyle 20 puanda kalıp 10'uncu sıraya kadar geriledi.

Zirve ve Play-Off hattındaki rakipleriyle çok puan farkı olmasa da bir türlü skor istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler bu hafta deplasmanda Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. (DHA)