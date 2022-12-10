Menemen Futbol Kulübü, evinde çıkış peşinde

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Çorum FK'ya da 2-1 kaybedip, son 5 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Yunus Dursun düdük çalacak.
Ev sahibi Menemen FK'da kart cezalıları Emre ile Kadir müsabakada forma giyemeyecek. Sıralamada 21 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın, Sivas Belediyespor maçını kazanıp yeniden yükselişe geçeceklerini ifade etti. (DHA)