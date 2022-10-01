Menemen Futbol Kulübü-Düzcespor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, evinde Bitexen Düzcespor’la berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 42’nci dakikada Ziya’nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Konuk Düzcespor 77’nci dakikada Eren’le beraberliği yakladı. Müsabakanın 83’üncü dakikasında Kerem, Düzcespor’u öne geçirdi: 1-2. Ancak karşılaşmanın 90+3’üncü dakikasında sahneye çıkan Enes attığı golle Menemen FK’yı yenilgiden kurtardı, iki takım da hanelerine 1’er puan yazdırdı.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Süleyman Soyut, Erdi Abdülmecit Sayar, Hasan Cebeci

MENEMEN FK: Zülküf Özer - Bedirhan Altunbaş (Dk. 90+1 Gençer Cansev), Oğuzhan Açıl, Ömer Şahbaş, Kadir Yazıcı (Dk. 86 Murat Yılmaz) - Emre Keskin, Atalay Gürel (Dk. 75 Seçkin Getbay), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 87 Ekrem Kayılıbal) - Mertcan Açıkgöz (Dk. 75 Oğuzhan Aydoğan), Ziya Alkurt, Enes Yılmaz

BİTEXEN DÜZCESPOR: Ersin Aydın - Münip Pazarlı, Erçin Ilgaz, Doğan Can Otman, Kerem Kaya, Hasan Küççük (Dk. 65 Timur Kosovalı), Mehmet Özdıraz (Dk. 79 Samet Eker), Yasin Ozan (Dk. 89 Çınar Tarhan), Rıdvan Özdemir (Dk. 88 Emre Gündoğdu), Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 65 Eren Karadağ), Emre Keleşoğlu

GOLLER: Dk. 42 (P) Ziya Alkurt, 90+3 Enes Yılmaz (Menemen FK), Dk. 77 Eren Karadağ, Dk. 83 Kerem Kaya (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Atalay Gürel, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Keskin (Menemen FK), Rıdvan Özdemir, Altar Han Hidayetoğlu, Erçin Ilgaz, Doğan Can Otman, Münip Pazarlı (Bitexen Düzcespor)

DHA