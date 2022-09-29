Menemen Futbol Kulübü-Bigaspor maç sonucu: 3-2

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında Bigaspor’u ağırladı. Konuk Bigaspor 6’ncı dakikada Burak Mete’nin attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Menemen FK’da Ekrem 59’uncu dakikada skoru eşitleyen isim oldu: 1-1. Menemen FK 77’nci dakikada Mertcan’ın golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Mertcan bu defa 82’nci dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci tamınının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. Bigaspor 90+4’üncü dakikada Fatih Deniz ile farkı 1’e indirse de turu geçen taraf evinde Menemen Futbol Kulübü oldu.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Caner Kurt, Selçuk Gökgöz

MENEMEN FK: Ceyhun Demircan - Fuat Duran, İlyas Antekin (Dk. 66 Oğuzhan Aydoğan), Kerem Paykoç, Kaan Kalafat, Okan Şentürk (Dk. 83 Yusuf Yıldız), Kaan Özder, Ekrem Kayılıbal (Dk. 86 Uğurkan Cebeci) , Cüneyt Dağlı (Dk. 85 Rıdvan Bozkurt), Emre Bibercioğlu (Dk. 66 Mertçan Açıkgöz), Murat Yılmaz

BİGASPOR: Cihangir Korkmaz - Oğuzhan Kanmaz, Serkan Osmanoğlu (Dk. 88 Emircan Duman), Emin Ergün, Beşir Ndiaye (Dk. 88 Kenan Özer), Adem Yılmaz, Burak Mete (Dk. 57 Fatih Deniz), Gülhan Özdemir, Mertcan Arslan (Dk. 57 Ayberk Çoban), Alperen Akar, Mehmet Yılmaz

GOLLER: Dk. 59 Emre Kayılıbal, Dk. 77 ve Dk. 82 Mertcan Açıkgöz (Menemen FK), Dk. 6 Burak Mete, Dk. 90+4 Fatih Deniz (Bigaspor)

SARI KARTLAR: Kaan Özder (Menemen FK), Emin Ergün, Adem Yılmaz(Bigaspor)

DHA