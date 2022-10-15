Menemen Futbol Kulübü – Arnavutköy Belediyespor maç sonucu: 0-1

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 53’üncü dakikasında Arnavutköy Belediyesporlu Osman kırmızı kart gördü. Menemen karşısında 10 kişi mücadele eden Arnavutköy Belediyespor, 61’inci dakikada Siraç’ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan konuk takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Menemen FK 14 puanda kalırken, Arnavutköy 16 puana yükseldi.

MENEMENSPOR SAHA BARETLERLE ÇIKTI

Menemenspor, Arnavutköy Belediye'yi konuk ettiği maça madenci baretiyle çıktı. Mücadele öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.

DHA