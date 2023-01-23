Menemen Futbol Kulübü 3-0 Ankaraspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 8 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, kötü gidişatını durdurdu. Sarı-lacivertliler evinde Ankaraspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Menemen FK'da 9'uncu dakikada Mertcan perdeyi açtı: 1-0. Maçın 24'üncü dakikasında Ferhat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Muhammed Enes, 45'te sahne alıp durumu 3-0 yaptı. İkinci yarıda iki takımın da gol arayışları sonuç vermedi. Menemen FK bu sonuçla 22 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Ankaraspor ise 28 puanda kaldı.

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Mehmet Ali Vardar, Recep Gündüz

MENEMEN FK: Oktay - Oğuzhan Açıl (Dk. 88 Murat), Emre, Kadir, Ferhat, Ziya (Dk. 71 Fuat), Oğuzhan Aydoğan (Dk. 81 Okan), Atalay, Mertcan (Dk. 88 Emre), Muhammed Enes, Bora

ANKARASPOR: Burak - Gökhan (Dk. 46 Çağrı), Batuhan (Dk. 83 İlhami), Recep, Engin (Dk. 46 Doğukan), Berk, Erdal, Barış (Dk. 46 Fatih), Doğukan, Mehmet Burak, Bahattin

GOLLER: Dk. 9 Mertcan, Dk. 24 Ferhat, Dk. 45 Muhammed Enes (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Doğukan (Ankaraspor)

DHA