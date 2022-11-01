TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, üst üste aldığı 2 galibiyetle yeniden zirve yarışına dahil oldu. 12. haftası tamamlanan ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet (1 hafta BAY geçildi) elde eden sarı-lacivertli ekip, 20 puan toplayarak kendisine 4. sırada yer buldu. Lider Şanlıurfaspor ile arasında 3 puan olan İzmir temsilcisi, skor üretme konusunda da problem yaşamıyor.

Ali Özgün fırtınası

11 haftada 18 kez gol sevinci yaşayan Menemen FK, 21 gollü Esenler Erokspor ve 19 gollü Şanlıurfaspor’un ardından 18 gollü Amed Sportif ile beraber en fazla gol atan üçüncü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin attığı gollerde ise en fazla Ali Özgün’ün imzası bulunuyor. 32 yaşındaki golcü şu ana kadar 7 kez gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli santrfor, Bursasporlu Enver Cenk Şahin ve Şanlıurfasporlu Mert Çapar ile beraber TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 7’şer golle gol krallığının zirvesinde bulunuyor.

Menemen FK’de Muhammed Enes Yılmaz 4, Ziya Alkurt, Ferhat Çulcuoğlu ve Emre Keskin ise 2 golle skor üreten diğer isimler oldu. (İHA)