FIFA, sarı-lacivertlilere eski başkan Tahir Şahin döneminden kalan borç nedeniyle hem A takım, hem de altyapıyı kapsayan transfer yasağı getirdi. Menemen'in 2019 yılında Arnavutluk'un KF Laçi takımından alıp, 2020-2021 sezonunun devre arasında Boluspor'a yolladığı kaleci Gentian Selmani'nin ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle yeni yönetimin başı ağrıdı.

KF Laçi'nin 120 bin Euro yetiştiricilik bedeli alacağı olduğunu Mayıs 2021de karara bağlayıp, Ağustos 2021'de temyizde kesinleştiren FIFA Disiplin Komitesi, parayı ödemeyen Menemen'e transfer yasağı verdi. Ayrıca 15 bin İsviçre Frangı da ceza alan Menemen, faizleri hariç güncel kurla 2 milyon 220 bin TL tutan KF Laçi'ye olan borcunu ödemezse puan silme ve küme düşürme yaptırımlarıyla da karşı karşıya gelecek. Menemen FK'nın başının daha önce eski yönetim tarafından taksitlendirilen Nijeryalı Ibrahim Akanbi Rasheed'in yetiştiricilik bedeli, geçmişte yapılmayan SGK ve vergi ödemeleri nedeniyle de ağrıması öngörülüyor.

DHA



