TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra Başkan Tahir Şahin tarafından anonim şirketin yarışmacı hakları Altay'da geçen sezonun sonlarına kadar 6 yıl başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketine devredilip Menemen Futbol Kulübü adını alan Menemenspor'un satışına bir itiraz da belediyeden geldi.

İsmi daha önce Menemen Belediyespor olan kulübün şirketleşme sürecini mahkemeye veren eski başkanlardan Fikret Uzun, şirketin devriyle ilgili de itiraz ederken, Menemen Belediyesi de sarı-lacivertlilerden alacaklarıyla ilgili devreye girdi. Kulüp tesislerine devir sonrası emniyet güçleri gelip incelemelerde bulunurken, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, kulübün yıllardır belediyenin tesis ve imkanlarını kullandığını belirterek, "Kulübün belediyeye kesinleşen 13 milyon TL borcu var. Kulübü bu borcu bilerek aldıklarını düşünüyorum. Paramızı talep edeceğiz" dedi.

Açıklama yapan Pehlivan, "Menemenspor aslında bir belediye kulübü değil. Ancak belediye imkanlarından yararlanmış bir kulüp. Kesinleşen ve anlaşılan rakamlar üzerinden konuşursak kulübün belediyeye 13 milyon TL borcu var. Emlak değerlemelerine bakıldığında ise 35 milyon TL'yi bulabilecek bir borç var. Alan kişilerin bu borcu bilerek aldıklarını düşünüyorum. Biz belediye olarak paramızı talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. Fikret Uzun da devirle ilgili, "Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulübü şirketleştirmek amacıyla 12 Mart 2021 tarihinde yapılan kongre ile ilgili ihtiyati tedbir kararının kaldırılması başvurusunu reddetti. İhtiyati tedbir kararı hem Futbol Federasyonu'nda hem de İl Dernekler Müdürlüğü'nde var. Mahkeme bitmediği için, 'Kulüp şirketleşti' denilemez. Dolayısıyla henüz şirketleştiği kesinleşmeyen bir kulüp satılamaz. Menemen Belediye Spor Kulübü'nü sattıklarını zannedenler ile aldıklarını zannedenlerin elinden çekip alacağız. Halkın takımı yine halkın olacaktır" açıklamasını yapmıştı. Menemen FK'da idari ve teknik yapılanma sonrası transfer başlayacak.

İZMİR, (DHA)