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Menemen FK'nın borcu 10 milyon TL

Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puan silme cezası Menemen Futbol Kulübü'nün 10 milyon TL tutarındaki borcu nedeniyle bu cezayı aldığı öğrenildi.

24 Aralık 2022, Cumartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Menemen FK'nın borcu 10 milyon TL

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puan silme cezası alırken, sarı-lacivertlilerin 10 milyon TL tutarındaki borcu nedeniyle bu cezayı aldığı öğrenildi.

İzmir temsilcisinin geçmişten gelen vergi ve SGK borcunun 6 milyon TL, eski yabancı oyunculara ve kulüplerine olan borcun ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Menemen FK'nın eski kalecisi Selmani'nin yetiştirme bedelini ödemediği, İbrahim Sangare'nin de kulüpten alacaklı isimler arasında yer aldığı kaydedildi. (DHA)

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