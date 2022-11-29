Menemen FK’de işler yolunda gitmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yapmıştı. İzmir temsilcisi, ligde çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak kendini zirveye atmıştı.

Sonuçlar böyle olunca gözler liderlik yarışına çevrilmişti. Daha sonra gelen kötü sonuçlarla birlikte Menemen FK, kendini hızlıca 12. sırada buldu. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 10 müsabakada 2 galibiyet 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 11 gol kaydeden İzmir temsilcisi, kalesinde de 16 gol gördü. Menemen FK, ayrıca ligde çıktığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi 4 Aralık Pazar günü Çorum FK maçıyla birlikte bu kötü gidişatı sonlandırmak olacak. (İHA)



