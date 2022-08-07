TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren ve 17 oyuncuya imza attıran Menemen FK, iki futbolcunun peşine düştü. Teknik direktör Özden Töraydın yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibinin Trabzonsporlu genç golcü Veysel Sönmezsoy ve Medipol Başakşehir'in hücumcusu Muhammet Arslantaş'ı listesine aldı. İki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Menemen FK'nın alternatif isimleri de belirlediği kaydedildi.

Şanlıurfaspor'da yetişip Trabzonspor 'a transfer olan 19 yaşındaki Veysel geçen sezon U19 takımında 28 maça çıkıp 14 gol attı. Başakşehir'in profesyonel yaptığı 21 yaşındaki Muhammet ise geçen sezonu Belediye Kütahyaspor'da geçirdi. Muhammet 29 müsabakada 14 defa gol sevinci yaşadı. Öte yandan Menemen FK, Afyon kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında 1922 Konyaspor 'a 1-0 mağlup oldu.

DHA