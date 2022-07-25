Yeni başkan Bahri Ekmekçioğlu teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertliler transferde ise ilk hamlesini gerçekleştirdi. Menemen FK'nın son olarak Ankaraspor'da forma giyen Kadir Yazıcı ile görüşmelere başladığı bildirildi. Ankaraspor ile sözleşmesi sona eren sol bekin Menemen FK'ya gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Futbola Altay'da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Düzcespor ve Turgutluspor'da da oynadı. Geçen sezon Ankaraspor'la 21 resmi müsabakaya çıkan Kadir, 1253 dakika süre aldı.

UZUN'DAN DEVRE İTİRAZ

Daha önce adı Menemen Belediyespor olan kulübün şirketleşme kongresini dava eden eski başkanlardan Fikret Uzun'un devre de itiraz edeceği öğrenildi. Uzun'un şirketin satışının yasal olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Ekmas'ın derneği değil, şirketi devraldığı belirtilirken, daha önce de kulüpte inceleme yapan emniyet güçlerinin dün yine kulüp binasında incelemelerde bulunduğu iddia edildi.

DHA