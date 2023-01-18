TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 4-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken, düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Sezon başında idari ve sportif olarak yeni yapılanmaya giren, 5'inci haftada ise liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler ardından büyük düşüş yaşadı.

Mali anlamda da çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlayan İzmir ekibinde bazı oyuncular alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Özden Töraydın toparlanacaklarını ifade etti. (DHA)