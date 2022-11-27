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Menemen FK'da Özden Töraydın'ın inancı tam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen son 4 haftada galibiyete hasret kalan Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın, ilerleyen haftalarda yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

27 Kasım 2022, Pazar 23:47 Son Güncelleme:
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Menemen FK'da Özden Töraydın'ın inancı tam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkan Menemen Futbol Kulübü, evinde Batman Petrolspor önünde beraberliği uzatmanın son dakikasında kurtardı: 1-1. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 85'inci dakikada Melih'le attığı gole ev sahibi 90+5'inci dakikada tecrübeli futbolcularından Ferhat'la karşılık vererek art arda 4'üncü kez yenilmekten kurtuldu. Son 4 haftada ilk kez puan alan sarı-lacivertliler bu sonuçla 21 puana ulaştı.

Bu maç öncesi üst üste 3 yenilgi alarak Play-Off'un dışında kalan Menemen FK, son anda kurtardığı 1 puana sevindi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, son saniyede gelen puanın önemli olduğunu ve ilerleyen haftalarda yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Menemen FK, gelecek maçta deplasmanda Çorum FK ile oynayacak. 

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