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Menemen FK'da Özden Töraydın, taraftardan destek istedi

Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor yenilgisini Tarsu İdman Yurdu müsabakasında telafi edeceklerini belirterek taraftardan destek istedi.

09 Eylül 2022, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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Menemen FK'da Özden Töraydın, taraftardan destek istedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Sait Tuzcu görev yapacak.

Teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor yenilgisini Tarsu İdman Yurdu müsabakasında telafi edeceklerini belirterek taraftardan destek istedi. Geçen sezon sarı-lacivertlilerde forma giyen Muhammet Himmet Ertürk, transferin son gününde Karacabey Bld, Sinan Akgöl ise Kırklarelispor'la anlaştı. (DHA)

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