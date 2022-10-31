Menemen FK yeniden yükselişe geçti

Üst üste gelen galibiyetlerle 20 puana yükselen İzmir ekibi 4'üncü basamağa çıktı ve lideri 3 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Özden Töraydın, 2 haftada zorlu maçlar oynadıklarını söyledi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmaları galibiyetle bitirmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Töraydın, "Son haftalarda iyi bir oyun ritmi yakaladık. Şu anda hedeflediğimiz noktadayız. Bu ritmi biraz daha artırırsak üst sıralardaki yerimizi korumayı başarırız. İki-üç takım dışında herkesin puanları çok yakın. Bu noktada istikrar büyük önem kazanıyor. Karşımızdaki tüm rakipler farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor" dedi.

DHA



