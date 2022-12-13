Menemen FK, tepetaklak

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, ligde arka arkaya oynadığı Nazilli Belediyespor, Bursaspor , Afjet Afyonspor ve Çorum FK’ya kaybederken Batman Petrol ve Sivas Belediye ile de berabere kaldı. Böylece İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi.

Son galibiyetini ekim ayında Somaspor’a karşı alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 45 gündür galibiyete hasret bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Menemen FK, ligde arka arkaya oynayacağı Amed Sportif ve Erokspor mücadelesini deplasmanda oynayacak.(İHA)