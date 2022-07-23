Menemen FK, teknik ekibi belirleyip transfere başlayacak

İzmir'in köklü kulübü Altay'da geçen sezonun sonlarına kadar 6 yıl boyunca başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketinin devraldığı TFF 2'nci Lig ekibi Menemenspor'da kulübün isminin Menemen Futbol Kulübü olarak belirlenmesinin ardından logo da güncellendi. Menemenspor Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi'nin eski logosuna çok benzeyen yeni logoda kulüp yeni ismiyle yer aldı. Başkanlığını Bahri Ekmekçioğlu'nun yapacağı, stadının ve renklerinin değişmeyeceği kulüpte CEO ve teknik ekip belirlenip transfer çalışmaları başlayacak.

Kulübün resmi sayfalarından da, "İzmir’de inşaat, otomotiv , mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren Ekmas Group, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemenspor Anonim Şirketi'nin hisselerini devraldı. Ekmas Group ile Menemenspor A.Ş. arasındaki görüşmeler sonuçlanıp resmi devir işlemleri tamamlandı. Kulübümüz yeni sezonda Menemen FK ismiyle mücadele edecek" açıklaması yapıldı.

Menemen'de belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'e taşıdığı kulübü şirketleştirip başkanlığı devralan Tahir Şahin, şirketleşmeyle ilgili davalık olmuştu. Geçen sezon küme düşen takımda hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen Aygün Taşkıran, devir açıklaması sonrası istifa etmişti.

DHA