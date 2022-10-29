Menemen FK-Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Şanlıurfaspor'u 4-3 yenerek yeniden zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde yine Play-Off yarışındaki Ege temsilcisi Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Efe Tanrıverdi düdük çalacak.

Ev sahibi Menemen FK'nın Teknik Direktörü Özden Töraydın taraftardan destek beklediklerini söyledi. Son maçında evinde Düzcespor'a 3-2 yenilen Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını, takımına güvendiğini dile getirdi. Bu mücadele öncesi ev sahibi Menemen'in 17, Soma'nın ise 15 puanı var. (DHA)