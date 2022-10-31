Menemen FK-Somaspor maç sonucu: 3-2

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son olarak deplasmanda lider Şanlıurfaspor’u 4-3 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, evinde Somaspor 3-2 mağlup etti.

Ege derbisinde Menemen FK, 13’üncü dakikada Enes’le perdeyi açtı: 1-0. Ali Özgün 18’inci dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor 45’inci dakikada Oğuzhan’ın ayağından bulduğu golle umutlandı ve ilk yarı Menemen FK’nın 2-1’lik üstünlüğü ile noktalandı. Menemen FK, 78’inci dakikada Ziya ile farkı yeniden ikiye çıkarmayı başardı: 3-1. Yusuf Türk’ün 86’ncı dakikada kaydettiği gol Somaspor’a puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Menemen FK, 20 puana yükselerek zirve için umutlandı. Somaspor ise 15 puanda kalıp üst sıralara tırmanamadı. (DHA)