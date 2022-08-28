Menemen FK-Esenler Erokspor maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Esenler Erokspor atağında Sertaç Çam ceza sahasına ortaladı, arka direkte Yavuz Koç kafayı vurdu, Zülküf Özer son anda çizgi üzerinde topun sahibi oldu.

17'nci dakikada hızlı gelişen Menemen FK atağında sol kanattan aldığı topla Oğuzhan Aydoğan kaleye doğru hareketlendi. Sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Mertcan Açıkgöz'ü gördü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top Bekir Demircan'ın kucağında kaldı.

26'ncı dakikada Yavuz Koç - Seçkin Getbay mücadelesinde Seçkin yerde kaldı, hakem devam dedi. Yavuz Koç kaptığı topla ceza sahasına hareketlendi. Sağ taraftan bindiren Sertaç Çam'a aktardı. Sertaç'ın nefis plasesi üst direği sıyırarak dışarı gitti.

39'uncu dakikada Serhat Baştan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte Batuhan Yılmaz kafayı vurdu. Ağlara yönelen topu Kadir Yazıcı çizgiden kafayla çıkarttı.

44'üncü dakikada Seçkin Getbay'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertcan Açıkgöz'ün kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti.

46'ncı dakikada Kadir Yazıcı sol kanattan ceza sahasına nefis kesti. Emre Keskin'in göğsüyle kontrol ettikten sonra yere çarptırarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlara gitti: 1-0.

53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Ali Özgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Bekir Demircan'ın ellerinde kaldı.

68'inci dakikada Burak Albayrak, kaleyi cepheden gören pozisyonda çok sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Zülküf Özer güçlükle tokatladı.

75'inci dakikada sol kanattan Sertaç Çam ortaladı. Ceza sahası içinde top Atalay Gürel'in eline çarpınca hakem Enes Kanpara tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Serdar Deliktaş'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Zülküf köşeden kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Menemen FK sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Menemen İlçe Stadı

HAKEMLER: Enes Kanpara, Birtan Yavuz, Cankut Gönenç

MENEMEN FK: Zülküf Özer - Bedirhan Altunbaş, Oğuzhan Açıl, Ömer Şahbaş, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 66 Atalay Gürel), Mertcan Açıkgöz (Dk. 82 Ziya Alkurt), Emre Keskin, Seçkin Getbay (Dk. 51 Mahmut Bilir), Oğuzhan Aydoğan (Dk. 66 Muhammed Enes Yılmaz), Ali Özgün (Dk.82 Oktay Kancı)

ESENLER EROKSPOR: Bekir Demircan - Batuhan Yılmaz, Emir Alagöz (Dk. 77 Berk İsmail Ünsal), Burak Albayrak (Dk. 77 Enes Kayar), Eşref Korkmazoğlu, Sertaç Çam (Dk. 82 Onur Eriş), Serdar Cansu, Yavuz Koç (Dk. 66 Hasan Yurtseven), Alper Karaman, Serhat Baştan (Dk.66 Zahit Fındık), Serdar Deliktaş

GOL: Dk. 46 Emre Keskin (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Ferhat Çulcuoğlu (Menemen FK)

DHA