Menemen FK çıkışa geçemiyor

Sezonun ilk yarısında son 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip üst sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da kötü başladı. İstanbul deplasmanından farklı mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler galibiyet hasretini 8 maça çıkarıp düşme hattına yaklaştı.

Mali sıkıntılarla da boğuşan İzmir ekibinden alacakları ödenmeyen bazı futbolcular da bir bir takımdan ayrıldı. Büyük sıkıntılar yaşayan Menemen FK'da yine oyuncuların bir bölümünün sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi bekleniyor.(DHA)